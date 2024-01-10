Глава держави переконаний, що коли усі допомагають тому, хто бореться - свобода кожного у підсумку виграє.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Кавказ не має бути осторонь і підтримувати боротьбу України, бо Москва немає жодної поваги до націй цього регіону.

Про це Зеленський сказав під час звернення до литовського народу спільно з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі.

Як підкреслив президент України, усі, хто підтримував російську агресію проти України, доволі ясно уявляв собі, яким хоче бачити перший день "після України".

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"Вони мріють принизити українську націю. Вони вбивають не вагаючись. Вони депортували сотні тисяч наших людей: дорослих та діточок. Вони хотіли стерти усе, на чому тримається наша культура. Вони жорстко катують людей. Тисячі людей, яких тримають у полоні. Вони катують їх просто, щоб помститися за те, що Україна існує. Такий рівень російського зла. І якщо б такий катастрофічний день - день "після України" - настав, Росія зробила би усе, щоби це продовжилося, щоб настав день "після Молдови", а згодом день "після Балтії", день "після Польщі", день після багатьох інших", - наголосив Зеленський.

Він заяиви, що Казахстан та Узбекистан вже чують, що Росія зневажає їхню незалежність.

"Жодної поваги немає у Москви до націй Кавказу. І є відверте бажання Росії маніпулювати усіма. І усім зараз небезпечно бути тихими. Небезпечно залишатись осторонь чи наодинці", - сказав Зеленський.

Глава держави переконаний, що коли усі допомагають одному - свобода кожного виграє, бо це правило неодноразово спрацювало в історії.

"Спрацює й тепер для усіх нас. Будь-яка імперія будується на перших уламках після визначальної поразки свободи. Захоплення України потрібно Москві саме для цього. Але ми разом змінюємо історію на краще. Не буде того дня "після України". Буде день після війни. Буде день після Путіна", - переконаний Зеленський.

Президент впевнений, що це буде день гарантованої безпеки і непорушної свободи, а також мирного життя Литви, Литви, Естонії, Фінляндії, Швеції та усіх держав, чию долю зараз Росія "намагається потопити у сумнівах".

Також Зеленський вважає, що це буде день нового шансу для білорусів та нової сили для усієї Європи.

"Коли ми разом, навіть холод відступає. Впевнений, відступить і Росія. Ми не можемо зараз назвати конкретний день, коли це станеться. Ми не можемо зараз перелічити кожну з деталей того, як це станеться. Але ми знаємо, що це станеться", - сказав Зеленський.

Президент України переконаний, що настане день, коли свобода візьме гору.

"Буде такий день. Обов'язково. Перший день після цієї війни. Наш день", - переконаний глава держави.

Як сказав Зеленський, що зараз доводиться мати справу із значно більш підлою Росією.

"Зараз, коли Москва пробує повернути свою стару імперію усім спектром сучасної зброї. Наша українська сміливість це також і вам допомога. Наша з вами єдність - це також і вам безпекова гарантія. Стійкість наших воїнів - це також і ваша стійкість. І наше українське передчуття, що Росія не витримає, якщо продовжувати бити її. Це також підтвердження і нашої з вами правоти нашого спільного історичного вибору. Вибору бути незалежними", - наголосив Зеленський.

Він додав, що цей вибір стосується майбутнього в Європі, щоб бути серед рівних і мирних.

"Так і має статися. І заради цього ми маємо робити все, що можемо робити у максимальній єдності, робити стільки, скільки потрібно, щоб досягти нашої мети: не буде більше імперії", - сказав Зеленський.

Війна у Україні - заяви Зеленського

Зеленський заявляє, що потрібна рішучість партнерів, бо президент Росії не заспокоїться поки не зруйнує Україну, а потім піде до інших країн.

Армія Росії не жаліла своїх людей, активно закидувала Україну ударами з артилерії та бомбами, але попри усі ці старання, так і не змогла здобути успіху у війні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона".

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