Вони також поговорили про ситуацію на фронті та майбутню Мюнхенську безпекову конференцію.

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак та спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог обговорили його майбутній візит до України.

Про розмову з Келлогом Єрмак повідомив у Telegram-каналі, зауваживши, що вони "обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим". "Справедливий та стійкий мир - пріоритет для України", - додав керівник ОП.

Крім того, повідомив Єрмак, з Келлогом вони говорили і про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України.

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"Обговорили майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції. Вдячні за підтримку", - написав він.

Візит Келлога до України

Раніше телеканал "Рада" з посиланням на власні джерела повідомив, що Келлог прибуде до Києва 20 лютого. "Принаймні в цю дату він зараз збирається приїхати, якщо не зміниться графік, - повідомив ведучий. - Але зустрічі та комунікації з командою Трампа у команди Володимира Зеленського заплановані й раніше".

Як повідомлялося раніше, що Келлог представить план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України на конференції безпеки в Мюнхені (з 14 по 16 лютого).

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