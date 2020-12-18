Церемонія прощання з Кернесом у Харкові розпочнеться о 9:00 23 грудня і триватиме чотири години.

Стало відомо, коли попрощаються і поховають мера Геннадія Кернеса у Харкові.

Про це повідомляє місцеве видання Newsroom.

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За даними журналістів, церемонія розпочнеться о 9:00 23 грудня і триватиме чотири години.

Напередодні тіло Кернеса доставлять літаком у місто. В аеропорту його помістять у катафалк. Колона автомобілів (супровід і «швидкі») рушить спершу у міську лікарню №17. Громадський порядок забезпечуватиме поліція.

На 7:00 запланована 40-хвилинна церемонія відспівування Кернеса у Благовіщенському соборі. Потім домовину доправлять у Харківський національний театр опери й балету. Заради цього змінять маршрути руху громадського транспорту.

З 9:00 до 13:00 усі охочі зможуть попрощатися з мером, після чого відбудеться його поховання на Почесній алеї кладовища №2.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

17 грудня в прес-службі Харківської міськради повідомили, що в Харкові у зв'язку зі смертю мера Геннадія Кернеса оголошено триденну жалобу.

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Автор: УНІАН