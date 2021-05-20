Кличко називає "маніпуляціями" чутки, що на відносини з Банковою вплинули його президентські амбіції.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що причиною напружених відносин з президентом Володимиром Зеленським є те, що він – не представник цієї влади.

Про це Кличко розповів в інтерв’ю Українській правді.

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«По-друге, багато речей їх дратують. Наприклад, коли місто сказало, що готове допомогти уряду у закупівлі вакцин. Я використовував свої зв’язки. Більш того, потім були розіслані листи, що єдиним контрагентом з закупівлі вакцини може виступати виключно уряд. Ми допомагаємо, але як у випадку локдауну, і як у випадку вакцини, це сприймається як перевищення повноважень Кличком», – відповів міський голова столиці.

Твердження, що причиною конфлікту з Банковою є президентські амбіції Кличка, мер Києва назвав чутками та спекуляціями.

«У нас вибори президента будуть через 3 роки. А за 3 роки може відбутися стільки різних подій і всього іншого! По-друге, ті, хто до мене підходять і кажуть: "Давай, іди на президента". Я їм кажу: "Що я вам поганого зробив"?» – сказав Кличко.

При цьому на уточнення, чи збирається таки він іти у президенти, політик відповів, що спершу зробить європейське місто з Києва, «а потім будемо говорити на цю тему»: «Якщо не вдасться – вибачте, будь ласка, але бажання щодо президентства є у багатьох людей. По-друге, я відверто скажу, що розмов про президентські вибори я ні з ким не вів. У мене немає виборчого штабу, який готує мене до президентських виборів».

Обшуки у Кличка - що було раніше:

Упродовж 11-13 травня у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцями проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено ряд обшуків.

Серед іншого, обшуки проведено у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд", КП "Спецжитлофонд", у корпорації "Київавтодор", департаментах соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП "Київміськсвітло".

За даними прокуратури, кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, "кришування" нелегального бізнесу тощо.

13 травня Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.

Сьогодні, 18 травня, Кличко заявив, що зранку в під’їзд будинку, де він проживає, увірвалась озброєна група, ймовірно представників правоохоронних органів.

Приблизно п’ятеро осіб в екіпіровці СБУ зі зброєю перебували на декілька поверхів нижче від помешкання київського міського голови і проводили там слідчі дії. За словами неназваного представника правоохоронного органу, "безпосередньо до інших жителів цього будинку ці слідчі дії не мають жодного стосунку".

Водночас, за словами Кличка, камера відеоспостереження, яка розміщена біля вхідних дверей в його квартиру, засвідчила те, що представники правоохоронних органів приходили саме до нього сьогодні зранку і стукали у двері.

За словами Кличка, квартира, де проходять обшуки, належить працівникам оперного театру, вони живуть дуже бідно. Мер додав, що представники СБУ кажуть, що ця квартира зараз здається, і у ній мешкає "якийсь ворог держави".

Кличко виловив переконання, що озброєні люди стукали в двері його квартири не помилково. Мер заявив, що "безпрецедентний тиск на міську владу триває".

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Автор: Яна Ставська