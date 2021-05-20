Мер Києва Віталій Кличко вважає, що причиною напружених відносин з президентом Володимиром Зеленським є те, що він – не представник цієї влади.
Про це Кличко розповів в інтерв’ю Українській правді.
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«По-друге, багато речей їх дратують. Наприклад, коли місто сказало, що готове допомогти уряду у закупівлі вакцин. Я використовував свої зв’язки. Більш того, потім були розіслані листи, що єдиним контрагентом з закупівлі вакцини може виступати виключно уряд. Ми допомагаємо, але як у випадку локдауну, і як у випадку вакцини, це сприймається як перевищення повноважень Кличком», – відповів міський голова столиці.
Твердження, що причиною конфлікту з Банковою є президентські амбіції Кличка, мер Києва назвав чутками та спекуляціями.
«У нас вибори президента будуть через 3 роки. А за 3 роки може відбутися стільки різних подій і всього іншого! По-друге, ті, хто до мене підходять і кажуть: "Давай, іди на президента". Я їм кажу: "Що я вам поганого зробив"?» – сказав Кличко.
При цьому на уточнення, чи збирається таки він іти у президенти, політик відповів, що спершу зробить європейське місто з Києва, «а потім будемо говорити на цю тему»: «Якщо не вдасться – вибачте, будь ласка, але бажання щодо президентства є у багатьох людей. По-друге, я відверто скажу, що розмов про президентські вибори я ні з ким не вів. У мене немає виборчого штабу, який готує мене до президентських виборів».
Обшуки у Кличка - що було раніше:
- Упродовж 11-13 травня у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцями проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено ряд обшуків.
- Серед іншого, обшуки проведено у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд", КП "Спецжитлофонд", у корпорації "Київавтодор", департаментах соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП "Київміськсвітло".
- За даними прокуратури, кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, "кришування" нелегального бізнесу тощо.
- 13 травня Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.
- Сьогодні, 18 травня, Кличко заявив, що зранку в під’їзд будинку, де він проживає, увірвалась озброєна група, ймовірно представників правоохоронних органів.
- Приблизно п’ятеро осіб в екіпіровці СБУ зі зброєю перебували на декілька поверхів нижче від помешкання київського міського голови і проводили там слідчі дії. За словами неназваного представника правоохоронного органу, "безпосередньо до інших жителів цього будинку ці слідчі дії не мають жодного стосунку".
- Водночас, за словами Кличка, камера відеоспостереження, яка розміщена біля вхідних дверей в його квартиру, засвідчила те, що представники правоохоронних органів приходили саме до нього сьогодні зранку і стукали у двері.
- За словами Кличка, квартира, де проходять обшуки, належить працівникам оперного театру, вони живуть дуже бідно. Мер додав, що представники СБУ кажуть, що ця квартира зараз здається, і у ній мешкає "якийсь ворог держави".
- Кличко виловив переконання, що озброєні люди стукали в двері його квартири не помилково. Мер заявив, що "безпрецедентний тиск на міську владу триває".
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