Він каже, що в Європі ведеться серйозна дискусія щодо затримання просування України до НАТО.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що може стримати президента Росії Володимира Путіна від наступу на Україну.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Клімкін сказав, що в результатів переговорів 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним "не буде ключових рішень".

"Що стосується пакету стримування, то те, що я бачу зараз Путіна не стримає. А стримає його лише слово Байдена, що якщо "ти перейдеш цю червону лінію, то відповідно буде удар по активах твоїх і твого оточення, і буде удар по ключових економічних інтересах Росії", - зазначив він.

"В сенсі санкцій я на сьогодні не бачу трансатлантичної солідарності, яка здатна зруйнувати бажання Росії йти вперед", - наголосив Клімкін.

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"Це непроста дискусія. І ми маємо реально її перебити", - наголосив Клімкін.

Він вважає, що США в перемовинах з Росією не будуть давати ніяких формальних гарантій нерозширення НАТО.

"Якщо НАТО це дасть, то НАТО припинить бути альянсом, він втратить свою природу оборонну, він реально скаже по відношенню до Китаю - ми тепер слабкі. Хто буде сприймати НАТО", - додав він.

Але при цьому Клімкін не виключив, що просування України до НАТО може бути поставлене "на паузу".

Клімкін зазначив: "Ми маємо розуміти, що спочатку, скоріш за все, ми прийдемо до партнерства зі США, бажано з безпековими гарантіями, бажано з американцями хоча б як елементами інфраструктури, бажано з американцями, які розміщені на нашій території. Та це буде місточок до НАТО".

При цьому він наголосив, що ми в майбутньому "100% прийдемо до членства в НАТО".

Переговори Байдена і Путіна

Нагадаємо, що переговори Джо Байдена та Володимира Путіна відбудуться 7 грудня.

Головною темою розмови політиків стане Україна. Також президенти обговорять відносини між Вашингтоном і Москвою.

За повідомленнями ЗМІ, президент Сполучених Штатів проведе переговори з Володимиром Зеленським після розмови з Путіним.

Автор: Надя Пришляк