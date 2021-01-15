Спікер парламенту розповів про скарги колег на те, що через неголосування їм можуть не виплатити зарплату.

Найближчим часом у Верховній Раді України буде розглянуто ініціативи щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування, можливо й введення штрафів.

Про це голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

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Він підкреслив, що "кнопкодавство" стало винятком у стінах ВР IX скликання. "Але потрібно зробити так, щоб такого не було взагалі. Думаю, найближчим часом ми розглянемо ініціативи про посилення відповідальності за неперсональне голосування й запровадимо додаткові норми, які зроблять "кнопкодавство" практично нереальним", - повідомив Разумков.

За його словами, можливо, обговорюватиметься й введення штрафів. "Як виявилось, на депутатів це діє. Я коли сюди йшов, думав, що депутати до штрафів ставитимуться поверхово, але ви не уявляєте, скільки до мене приходить колег, які скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату", - сказав Разумков.

На запитання: "Невже скаржаться умовні Медведчуки і Порошенки - народні депутати з багатомільйонними статками", Разумков відповів: "Ні, вони не приходили. Але було багато тих, про кого ви навіть не подумали б. Серед них є заможні депутати".

Голова ВР нагадав, що він прихильник того, щоб народний депутат втрачав мандат, якщо він займається "кнопкодавством". "Ми звертались до Конституційного суду з відповідним законопроектом, там сказали, що документ не відповідає Конституції. Думаю, будемо напрацьовувати можливість подачі цього питання повторно, але в іншій інтерпретації, щоб до кінця каденції змогли за це проголосувати", - додав Разумков.

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Автор: Надя Пришляк