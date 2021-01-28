Моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі проекти правок, серед співавторів яких були депутати від України.

Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні, 28 лютого, має ухвалити рішення про те, чи є підстави застосовувати обмеження щодо російської делегації через дії, котрі суперечать принципам РЄ.

Утім, ПАРЄ може ухвалити рішення в найбільш прихильній до РФ редакції, пише Європейська правда з посиланням на власні джерела.

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До проекту рішення, яке визнає численні порушення з боку РФ, але пропонує відмовитися від будь-яких санкцій у ПАРЄ подали 10 поправок, більшість яких - від української делегації.

Але представники Росії не висловили бажання правити жодне положення документу.

Сьогодні вранці Моніторинговий комітет ПАРЄ розглянув пропозиції та відхилив усі проекти правок, серед співавторів яких були депутати від України, у тому числі ті, які не стосуються запровадження санкцій.

"Як правило, пленарна зала асамблеї підтримує позицію Моніторингового комітету, тому швидше за все повноваження РФ будуть підтверджені без обмежень", - зазначає "Європейська правда".

Зимова сесія ПАРЄ: що відомо

Зимова сесія ПАРЄ проходить 25-28 січня онлайн та очно у Страсбурзі. Українська парламентська делегація бере участь у роботі січневої сесії.

Під час відкриття сесії у ПАРЄ підтримали ініціативу України про оскарження повноважень російської делегації.

Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту Ради Європи, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод.

Тепер, після оскарження повноважень делегації РФ, це рішення мають розглянути Моніторинговий комітет і Комітет з питань правил і процедур (регламентний) асамблеї. Моніторинговий комітет має впродовж 24 годин підготувати звіт і відзвітувати перед делегатами про ситуацію з дотримання прав людини в Росії, а регламентний комітет - підготувати висновок щодо оскарження повноважень.

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Російська делегація в ПАРЄ

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політики назвали шантажем.

25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм запровадження санкцій проти делегацій.

26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження будь-яких санкцій. Це дозволило Росії повернутися до сесійної зали ПАРЄ, і вона відновила сплату внесків.

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Автор: УНІАН