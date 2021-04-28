Наразі Галущенко працює віце-президентом ДП «НАЕК «Енергоатом».

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на пост міністра енергетики.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили сьогодні під час онлайн-засідання комітету.

Наразі Галущенко працює віце-президентом ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Шістнадцять за. Відповідно, підтримали рішення, і тепер будемо розглядати його в сесійній залі», - сказав глава комітету Андрій Герус.

Напередодні подання про призначення Германа Галущенка подав до Ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Призначення міністра енергетики: що відомо

Раніше Верховна Рада двічі не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - Міністром енергетики України. З кінця грудня Вітренко є виконуючим обов'язки міністра.

На засіданні фракції "Слуга народу" 22 квітня депутати заслухали Галущенка. У прес-службі партії повідомляли, що планується збір підписів депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі.

Вчора, 26 квітня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що розглянути кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики запропонував Офіс президента. Зараз парламентські фракції проводять зустрічі з Галущенко. За його словами, голосування депутатів за призначення Галущенка на посаду міністра енергетики заплановане на 29 квітня.

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Автор: Ганна Бредіхіна