Федоров заявив, що погоджується повернутися лише на посаду міністра оборони

За його словами, сьогодні лише президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ "реально визначають хід війни".

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, коментуючи запропоновані йому президентом посади, заявив, що не погодиться на жодну іншу, крім очільника Міноборони. Про це пише УП.

"Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, - президент України, міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України", - сказав він.

За словами Федорова, саме тому він не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

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"Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в міністерстві оборони", - пояснив ексміністр.

Він додав, що його не цікавивить посада чи статус, а важлива можливість реально впливати на результат і наближати перемогу України.

Федоров стверджує, що в січні 2026 року на запрошення президента Володимира Зеленського його команда прийшла в Міністерство оборони з конкретним планом, як закінчити війну: захистити небо, зупинити фронт і завдати удару по економіці ворога:

"Ми назвали цей план AIR-LAND-ECONOMY".

За його словами, упродовж шести місяців вони послідовно реалізовували цей план:

"Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, - вікно можливостей, щоб змусити росію до миру силою", - додав він.

Посади для Федорова

Раніше Зеленський розповів, що серед посад, які він пропонував Федорову, міністра оборони немає.

"Я вважаю, що Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад. Остання посада - віцепремʼєр-міністр України по військових новаціях. Дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з головкомом нашої армії, з Генштабом і безумовно з президентом України", - сказав Зеленський.

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