Колишній нардеп стверджує, що дізнався про виклик на допит зі ЗМІ.

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Кононенко, який був першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка", заявляє, що не піде на допит до Національного антикорупційного бюро України 11 січня, бо лікується після отруєння ртуттю.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі Кононенко зазначає, що зі ЗМІ дізнався про те, що НАБУ запрошує його на допит як свідка 11 січня на 10:00.

"Чому я про це дізнався зі ЗМІ, а не у передбачений законом спосіб? Розголос у ЗМІ НАБУ пояснює "попередньою неявкою без поважних причин", - написав Кононенко.

Він стверджує, що не отримував у жоден передбачений законом спосіб повістку про виклик його як свідка у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, Кононенко повідомив: "На жаль, я не зможу прибути до НАБУ 11 січня, оскільки проходжу черговий курс відновлення здоров’я після сумнозвісного отруєння ртуттю кілька років тому".

Крім того, він додав, що хотів би "повернутися якомога раніше і допомогти слідству у встановленні істини в питанні розслідування цього кримінального провадження, але через об'єктивні складнощі зробити це 11 січня я не зможу".

Кононенко запевнив, що готовий до співпраці зі слідством.

Екс-депутат додав, що має намір якнайшвидше укласти з адвокатом договір про надання правової допомоги та передати усі необхідні документи.

Справа Кононенка

Як повідомляв УНІАН, Кононенка викликають на допит до Національного антикорупційного бюро України. Відповідну повістку розміщено на сайті НАБУ.

Згідно з публікацією, Кононенка викликають як свідка у справі № 52018000000000182 від 2 березня 2018 року за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

"З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича ... для участі в проведенні допиту та інших процесуальних дій", - зазначено в публікації.

Кононенка викликають до НАБУ на 10:00 11 січня.

Як повідомляє Радіо Свобода, 3 серпня 2020 року НАБУ повідомило про підозри першим фігурантам справи про фірму "Аркона Газ-Енергія", яка отримала спецдозвіл на користування надрами газоносного родовища в Полтавській області за штучно заниженою вартістю, внаслідок чого державі були завдані збитки у розмірі майже 200 млн грн.

За даними проекту "Схеми", з цією компанією були пов’язані люди з оточення п’ятого президента Петра Порошенка та Кононенка, його бізнес-партнера.

Як повідомляється, Кононенко свій зв’язок з фірмою "Аркона Газ-Енергія" заперечував, водночас він підтвердив своє знайомство з одним із власників компанії - Олегом Ольховим, який очолював спорт-клуб "5 елемент" Порошенка та Кононенка.

У прес-службі партії Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що оточення екс-президента "не має жодного відношення до осіб, яких НАБУ підозрює у зловживаннях у сфері видобутку газу".

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Автор: Дмитро Захаров