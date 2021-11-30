Перший заступник голови ВР не виключає, що завтра опозиція може "креативити" під час виступу президента у Раді.

Першому заступнику голови Верховної Ради Олександру Корнієнку не подобається бути "вихователем дитячого садка" в парламенті.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу можливих провокацій завтра в парламенті під час виступу президента України Володимира Зеленського із щорічним посланням.

Він не виключає, що такі провокації можуть бути в сесійній залі.

На запитання, що вони будуть робити в такому випадку, Корнієнко сказав: "Ми будемо "взывать к совести" депутатів".

Корнієнко зазначив, що він не задоволений, що йому як першому заступнику голови ВР "доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка – там не ходіть, там сидіть, горшок там, обід там".

Він додав, що така поведінка на совісті деяких колег через їхню "політичну культуру".

Перший заступник голови ВР зазначив, що завтра будуть спостерігати за тим, як "креативитимуть" колеги з опозиції.

Відповідаючи на запитання, чи буде ухвалено до завтра рішення з приводу відсторонення народного депутата України, який на засіданні парламенту показував середній палець президенту, Корнієнко сказав, що, наскільки він знає, на сьогодні немає з цього приводу рішення Регламентного комітету, тому воно не може бути ухвалено в сесійній залі.

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Як повідомляв УНІАН, 4 листопада нардеп Гео Лерос під час виступу з трибуни парламенту назвав президента Володимира Зеленського "зрадником". Президент не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не на тему. Мікрофон відключили, тоді Лерос повернувся до президента та показав йому піднятий середній палець.

Згодом депутату вручили дві підозри - у хуліганстві та у невиконанні рішення суду. Перша підозра стосувалася інциденту у ВР. У другій йшлося про невиконання рішення Київського апеляційного суду, який зобов'язав Лероса спростувати у Facebook заяву про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата Дениса нібито займався продажем державних посад.

18 листопада Печерський районний суд Києва обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 10 січня 2022 року.

Автор: Надя Пришляк