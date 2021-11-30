Олександр Корнієнко зазначив, що в регіонах намагаються за тисячу гривень організувати людей для приїзду до Києва.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко каже, що на завтрашню акцію протесту під парламентом збирають людей в регіонах за тисячу гривень в день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

При цьому він порадив завтра журналістам приходити раніше, бо "можуть бути заблоковані проходи" до парламенту.

Корнієнко зазначив, що в регіонах намагаються за тисячу гривень організувати людей для приїзду до Києва.

"Є у мене така думка, що коли людей збирають в регіонах по тисячі гривень в день, це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті брати участь безкоштовно", - зазначив Корнієнко.

За його словами, "гуляє" інформація про можливі підвози протестувальників з регіонів до Києва. "Зараз погода дуже погана. То може треба і тисячу давати, щоб люди спромоглися приїхати", - сказав заступник голови ВРУ.

На уточнююче запитання, чи це інформація від правоохоронних органів, Корнієнко відповів: "Ну, звичайно. А звідки ще?".

Також перший заступник голови ВР закликав серйозно ставитися до заяв президента України Володимира Зеленського щодо підготовки 1 грудня державного перевороту. Він зазначив, що СБУ перевіряє цю інформацію і відкрита кримінальна справа. При цьому він додав, що якщо дійсно будуть якісь докази, то "звичайно СБУ має давати відповіді".

"Ми зі свого боку просто так тролимо опозиціонерів, які в нас весь час збираються і не завжди можуть навіть сказати, з якого приводу", - додав Корнієнко, говорячи про протестні акції опозиції. За його словами, кожного дня біля парламенту відбувається десь 5-6 мітингів. При цьому нагадав, що сьогодні відбувається акція протесту ФОПів.

"Можливо вони щось видуднять (йдеться про те, що учасники акції створювали шум через дудки та барабани – УНІАН) сьогодні, але не впевнений", - сказав Корнієнко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Автор: Надя Пришляк