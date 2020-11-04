Мер Києва розповів, як почувається.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що одужав від коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожЖурналістка: в Україні з'явиться ще одна карантинна зонаПро це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. І почуваюся я добре", - сказав він.

COVID-19 у Кличка: передісторія

24 жовтня Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що заразився коронавірусом. За його словами, він почувався добре, але змушений був піти на самоізоляцію та працювати з дому.

25 жовтня він сказав, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест.

28 жовтня Кличко отримав позитивний повторний тест на COVID-19 і розповів, що не відчуває запахи.

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Автор: Катерина Шварц