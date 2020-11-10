Причина – відсутність кворуму.

Конституційний суд сьогодні не приступив до продовження розгляду справи за поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень у ст. 13 і 14 Основного Закону.

Читайте такожВ "Слузі народу" попередили про можливе затягування врегулювання кризи з КСУПро це йдеться на сайті КСУ.

У розділі щодо порядку денного суду на поточний тиждень сказано, що сьогодні мало бути продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої ст. 13, частини першої ста. 14 Конституції (закрита частина пленарного засідання).

"Розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - повідомили в суді.

Слід також зазначити, що суд не зміг приступити до розгляду іншого резонансного подання щодо тлумачення виразу "гідних умов її (людини - УНІАН) життя", про яку йдеться в окремому положенні абзацу четвертого преамбули Конституції.

Робота КСУ

5 листопадасудді Конституційного суду Василь Лемак, Віктор Колесник та Олег Первомайський не з’явилися на вечірнє пленарне засідання КСУ з метою зірвати розгляд справи щодо тлумачення ст. 13 та 14 Конституції, які визначають землю та надра власністю українського народу.

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Автор: Дмитро Хилюк