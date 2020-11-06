Олександр Корнієнко не виключає, що Ольга Совгиря може претендувати на посаду судді КС.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря (член фракції "Слуга народу") може претендувати на посаду судді КС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

"Є така ідея серед народних депутатів, щоб представниця нашої фракції спробувала свої сили в цьому конкурсі", - зауважив Корнієнко і додав: "Думаю, що це питання в першу чергу до пані Ольги - це конкурс і туди треба подати документи". Він зазначив, що Совгиря може мати підтримку фракції.

За словами Корнієнка, Совгиря є професіоналом і багато вказувала колегам по фракції на ті недоліки у законопроектах, які пізніше КС може визнати неконституційними.

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Атака КСУ на антикорупційні органи

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Надя Пришляк