Вони пішли після того, як до Конституційного суду завітав представник президента Федір Веніславський.

Судді Конституційного суду Василь Лемак, Віктор Колесник та Олег Первомайський не з’явилися на вечірнє пленарне засідання КСУ з метою зірвати розгляд справи щодо тлумачення статей 13 та 14 Конституції, які визначають землю та надра власністю українського народу.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в КСУ.

"Судді Василь Лемак, Віктор Колесник та Олег Первомайський сьогодні брали участь у розгляді справ на ранковому засіданні. Потім під час перерви до КСУ завітав Федір Веніславський, і після цього візиту на продовження засідання суду з розгляду справи, де головує суддя Сергій Сас, ці троє суддів вже не з’явилися з метою зірвати розгляд цієї справи", - повідомив співрозмовник УНІАН.

Водночас він зазначив, що насправді неявка Первомайського та Лемака може означати інше. "Це судді, на яких впливає колишній голова КСУ Станіслав Шевчук, який наразі докладає зусиль, щоб повернутися до Конституційного суду і очолити його", - сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що судді Конституційного суду України, які голосували проти скандального рішення щодо антикорупційного законодавства, тимчасово відмовилися від участі у його роботі.

Таке рішення прийняли:

заступник голови КСУ Сергій Головатий

суддя Олег Первомайський

суддя Віктор Колесник

суддя Василь Лемак

За словами співрозмовника журналістів, на початку пленарного засідання КС 5 листопада, на якому розглядалося питання земельної реформи, ці судді заявили, що їх рішення пов'язане з публічним резонансом навколо роботи суду. Зокрема, з публікаціями в ЗМІ проектів його рішень.

КСУ проти антикорупційної реформи

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів від "ОПЗЖ" та "За майбутнє" ухвалив рішення, яким скасував ст. 366-1 ККУ щодо відповідальності за недостовірне декларування, визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Це рішення викликало великий суспільний і міжнародний резонанс і конституційну кризу в Україні.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС.

У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

2 листопада КСУ з порушенням процедур змінив порядок денний роботи і почав розглядати подання 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень першого речення ч. 1 ст. 13 та ч. 1 ст. 14 Конституції.

У першому реченні статті 13 Конституції вказано, що "земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, є об’єктами права власності українського народу".

У частині першій статті 14 Конституції вказано, що "земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави".

Президент и ряд народних депутатів закликають суддів КСУ добровільно піти у відставку.

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Автор: Дмитро Хилюк