В КС зауважили, що йдеться не про земельну реформу, а про тлумачення "земельних" статей Конституції.

У розгляді справи щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України (щодо землі) оголошено перерву.

Про це повідомляє прес-служба Конституційного суду.

"Сьогодні на закритій частині пленарного засідання Конституційний суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. У розгляді справи оголошено перерву у зв’язку з відсутністю кворуму", - йдеться у повідомленні.

Відтак розгляд справи щодо конституційності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» Конституційним судом відкладено.

Водночас в КС зауважують, що йдеться не про земельну реформу, а про тлумачення "земельних" статей Конституції.

"Звертаємо увагу, що сьогодні розглядалась лише справа про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи", - додали в суді.

Демарш суддів Конституційного суду

Сьогодні, 5 листопада, судді КСУ Василь Лемак, Віктор Колесник та Олег Первомайський не з’явилися на вечірнє пленарне засідання суду.

За інформацією джерела УНІАН в КСУ вони не прийшли з метою зірвати розгляд справи щодо тлумачення статей 13 та 14 Конституції, які визначають землю та надра власністю українського народу.

Водночас, за словами джерела, насправді неявка Первомайського та Лемака може означати інше: "Це судді, на яких впливає колишній голова КСУ Станіслав Шевчук, який зараз докладає зусиль, щоб повернутися до Конституційного суду і очолити його".

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Автор: Дмитро Хилюк