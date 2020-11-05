Пропонується розглянути шість кандидатур на вакантні місця.

Завтра Верховна Рада може розглянути призначення двох суддів Конституційного суду України (КСУ) за квотою парламенту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один з кандидатів на посаду судді КСУ Руслан Сидорович.

«Врешті парламент прийняв відповідальне рішення заповнити дві існуючі вакансії у Конституційному суді», - сказано в дописі.

Також Сидорович опублікував запрошення для кандидатів на посади суддів КСУ за квотою парламенту прийти завтра до Верховної Ради за підписом голови Комітету з питань правової політики Андрія Костіна.

“Запрошуємо вас взяти участь у засіданні Верховної Ради 6 листопада, на якому розглядатиметься питання щодо призначення на посаду судді Конституційного суду”, - сказано в запрошенні.

Також у ньому містяться прізвища шістьох кандидатів на посади суддів КСУ: Ольга Боднар-Петровська, Наталія Денисенко, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович, Микола Сірий.

Цю інформацію підтверджує і народний депутат від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко. На своїй сторінці у Facebook вона написала: “Щойно поставила запитання голові ВР Разумкову і керівнику профільного правового комітету, чи правда, що завтра без створення комісії відбудеться голосування за двох суддів Конституційного суду? Відповідь Разумкова: “Всі конкурси пройшли давно””, - сказано в дописі.

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Автор: УНІАН