Перед новорічними канікулами депутатам фракції "Слуга народу" керівництво настійно рекомендувало утриматися від поїздок на дорогі курорти, такі як Мальдіви і Сейшели, щоб у пресі не спровокувати скандалу.
Читайте такожНардепи розійшлися на канікули до 26 січня"На скільки мені відомо, приводом для такої заборони послужила ще й інформація, про те, що Ілля Павлюк, впливова людина на митниці і тіньовий куратор однієї з груп в "Слузі народу" зібрався з сім'єю, родичами і соратниками-депутатами на Мальдіви", - говорить джерело strana.ua у фракції.
Пізніше Євгенія Кравчук, заступник фракції СН розповіла в одному з інтерв'ю, що дійсно такі прохання надходили.
"Така рекомендація є. Це непристойно - відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза. Хоча, в більшості, декларації моїх колег дозволяють витратити великі кошти на відпочинок. Це наше спільне рішення, ні в кого не виникало питань, чому", - сказала Кравчук.
Видання з'ясовувало у деяких депутатів СН, чи знають вони де проведуть новорічні свята. Так, наприклад, Давид Арахамія, голова фракції заявив, що його відпустка вже давно спланована.
"Чотири дні хочу провести в Буковелі, але це якщо знайду житло. Поки з житлом дуже важко. А потім, планував, обіцяв дітям ще рік тому поїхати на Занзібар. Ми боялися їхати через коронавірус, але зараз всі перехворіли і тепер його не боїмося", - повідомив Арахамія.
Тури на острів Занзібар (Танзанія) зараз популярні. Це така собі альтернатива Мальдівам. Тут теж пляжі в стилі "Баунті", місцевий колорит, традиції танзанійців. У січні переліт і 7 ночей на Занзібарі зі сніданками обійдуться як мінімум 50 тис. грн на двох. Це ціна за проживання в 3-зірковому готелі. Якщо мова йде про покращене харчування та готелі класом вище - ціна стартує від 80 тис. грн.
Інший депутат Олександр Корнієнко, керівник партії "Слуга народу" на підсумковій прес-конференції розповів журналістам, що планує відпочити на "недорогому" курорті. "Я збираюся на недорогий курорт - Єгипет. Думаю, що більшість українців мене може зустріти", - сказав Корнієнко.
Депутат Микола Тищенко ще перебуває в роздумах як і де йому зустріти Новий рік. "Новий рік для мене - це сімейне свято. Тому звичайно ж буду святкувати його разом з дружиною і сином. З відпочинком поки не складається. Планували з дружиною закордон з'їздити, в теплі краї. Але вже кілька разів змінювали дати через наради та інші робочі моменти. На сьогодні взагалі не зрозуміло, чи вдасться вирватися кудись чи ні", - пояснив нардеп.
Ірина Верещук, депутат фракції "Слуга народу", як і президент Володимир Зеленський проведе зимові канікули на заході країни.
"Буду на Західній Україні. Їду до себе в рідний дім, якого у мене там вже немає, але залишилися спогади. У мене на Прикарпатті є знайомі, до сестри в Раву-Руську (Львівська область – Ред.) теж заскочу. У мене там нічого немає, я свій будинок продала, тому тільки вважається, що їду додому, а насправді, будинок у мене тепер в Києві. У нас є традиція - традиційний святковий стіл, колядки. Західна Україна цим славиться, а Новий рік я зазвичай не дуже яскраво відзначаю, лягаю спати. Ще опівночі можу трохи подивитися на мандарини і майонез, а потім лягаю спати", - ділиться планами Верещук.
Олександр Качура, депутат фракції "Слуга народу" розповів, що залишиться в Києві. “Буду вдома відзначати, оскыльки у нас маленька дитина. Тому будемо вдома з олів'є і шампанським. Тому перший тост, а потім - пошепки, оскільки малюк буде спати. Привітання президента будемо в навушниках дивитися, щоб не розбудити. У нас завжди збиралися за великим столом сім'ями, але в цьому році неможливо: хтось хворіє на коронавірус, а батьки у віці", - поділився нардеп.
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