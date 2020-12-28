Перед зимовими канікулами депутати "Слуги народу" домовилися не їхати на дорогі курорти.

Перед новорічними канікулами депутатам фракції "Слуга народу" керівництво настійно рекомендувало утриматися від поїздок на дорогі курорти, такі як Мальдіви і Сейшели, щоб у пресі не спровокувати скандалу.

Читайте такожНардепи розійшлися на канікули до 26 січня"На скільки мені відомо, приводом для такої заборони послужила ще й інформація, про те, що Ілля Павлюк, впливова людина на митниці і тіньовий куратор однієї з груп в "Слузі народу" зібрався з сім'єю, родичами і соратниками-депутатами на Мальдіви", - говорить джерело strana.ua у фракції.

Пізніше Євгенія Кравчук, заступник фракції СН розповіла в одному з інтерв'ю, що дійсно такі прохання надходили.

"Така рекомендація є. Це непристойно - відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза. Хоча, в більшості, декларації моїх колег дозволяють витратити великі кошти на відпочинок. Це наше спільне рішення, ні в кого не виникало питань, чому", - сказала Кравчук.

Видання з'ясовувало у деяких депутатів СН, чи знають вони де проведуть новорічні свята. Так, наприклад, Давид Арахамія, голова фракції заявив, що його відпустка вже давно спланована.

"Чотири дні хочу провести в Буковелі, але це якщо знайду житло. Поки з житлом дуже важко. А потім, планував, обіцяв дітям ще рік тому поїхати на Занзібар. Ми боялися їхати через коронавірус, але зараз всі перехворіли і тепер його не боїмося", - повідомив Арахамія.

Тури на острів Занзібар (Танзанія) зараз популярні. Це така собі альтернатива Мальдівам. Тут теж пляжі в стилі "Баунті", місцевий колорит, традиції танзанійців. У січні переліт і 7 ночей на Занзібарі зі сніданками обійдуться як мінімум 50 тис. грн на двох. Це ціна за проживання в 3-зірковому готелі. Якщо мова йде про покращене харчування та готелі класом вище - ціна стартує від 80 тис. грн.

Інший депутат Олександр Корнієнко, керівник партії "Слуга народу" на підсумковій прес-конференції розповів журналістам, що планує відпочити на "недорогому" курорті. "Я збираюся на недорогий курорт - Єгипет. Думаю, що більшість українців мене може зустріти", - сказав Корнієнко.

Депутат Микола Тищенко ще перебуває в роздумах як і де йому зустріти Новий рік. "Новий рік для мене - це сімейне свято. Тому звичайно ж буду святкувати його разом з дружиною і сином. З відпочинком поки не складається. Планували з дружиною закордон з'їздити, в теплі краї. Але вже кілька разів змінювали дати через наради та інші робочі моменти. На сьогодні взагалі не зрозуміло, чи вдасться вирватися кудись чи ні", - пояснив нардеп.

Ірина Верещук, депутат фракції "Слуга народу", як і президент Володимир Зеленський проведе зимові канікули на заході країни.

"Буду на Західній Україні. Їду до себе в рідний дім, якого у мене там вже немає, але залишилися спогади. У мене на Прикарпатті є знайомі, до сестри в Раву-Руську (Львівська область – Ред.) теж заскочу. У мене там нічого немає, я свій будинок продала, тому тільки вважається, що їду додому, а насправді, будинок у мене тепер в Києві. У нас є традиція - традиційний святковий стіл, колядки. Західна Україна цим славиться, а Новий рік я зазвичай не дуже яскраво відзначаю, лягаю спати. Ще опівночі можу трохи подивитися на мандарини і майонез, а потім лягаю спати", - ділиться планами Верещук.

Олександр Качура, депутат фракції "Слуга народу" розповів, що залишиться в Києві. “Буду вдома відзначати, оскыльки у нас маленька дитина. Тому будемо вдома з олів'є і шампанським. Тому перший тост, а потім - пошепки, оскільки малюк буде спати. Привітання президента будемо в навушниках дивитися, щоб не розбудити. У нас завжди збиралися за великим столом сім'ями, але в цьому році неможливо: хтось хворіє на коронавірус, а батьки у віці", - поділився нардеп.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН