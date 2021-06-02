Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич з трибуни Верховної Ради "послав" угорською нардепа та голову Закарпатської організації "Слуги народу" Миколу Тищенка.
Інцидент стався на засіданні парламенту в середу, 2 червня. Причина – кадрові перестановки в Міжпарламентській групі дружби з Угорщиною.
"Вчора сталася дивна річ. З 63 членів групи терміново скликали 34 представників "Слуги народу" і відкликали з постів співголів двох народних депутатів, двох, до речі, єдиних угорців у цій Раді – це мене і мого колегу Валеру Лунченка. Заради чого? Та ми всі зрозуміли! Заради того, хто є третьою за впливом людиною в Україні: після президента, після Єрмака ... Коля! – заявив Шуфрич, обурюючись. – У Лукашенка – свій Коля, а у Зеленського – свій".
"Коля, ну який ти угорський, ти ж Оболонський, куди ти прешся?!" – додав Шуфрич та "послав" Тищенка угорською мовою, зірвавши оплески.
При цьому свій вислів нардеп закінчив фразою "давай до побачення".
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