Нардепи влаштували перепалку в прямому ефірі.

Нардепи від "Слуги народу"Микита Потураєв і ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували перепалку в прямому ефірі після слів екс-"регіонала" про Майдан.

Інцидент стався в прямому ефірі каналу "Україна 24".

Зокрема, Шуфрич назвав події Євромайдану "державним переворотом". На це "слуга народу" заявив, що в умовах воєнного часу фракцію ОПЗЖ слід було б розстріляти.

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"Зараз дуже спокійно так скажу тобі. Проблема політична одна в країні вирішилася б, якби була оголошена війна. В умовах війни вашу фракцію слід було б, звичайно ж, розстріляти. І проблема політична була б ліквідована, тому що за законами воєнного часу такі речі караються вищою мірою покарання, військово-польовим судом швидко і без особливих сентиментів", - сказав нардеп.

При цьому Потураєв уточнив, що не закликав до розстрілу.

"На щастя, Україна дотримується дипломатичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі, хоча він коштує нам життів. Тому я нікому не раджу вводити воєнний стан і вирішити проблему так, як слід при воєнному стані", - сказав депутат.

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Автор: Юрій Годован