Серед озвучених міністром санкцій - заборона торгівлі золотом, нафтою та обмеження доступу до криптовалют.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав список санкцій, які, за його словами, мають добити російську економіку.

Про це він заявив під час телемарафону.

Міністр зазначив, що під тиском санкцій від ЄС, Америки та Великої Британії російська економіка вже почала сипатись.

Кулеба також перерахував санкції, які попросив ввести щодо Росії, щоб остаточно добити ворога економічно.

"Я озвучив конкретний список санкцій, які потрібно ще додатково застосувати для того, щоб закрити будь-які прогалини в санкційному законодавстві, щоб росіяни не могли їх обходити. …Ці санкції, про які я говорю, вони стосуються торгівлі нафтою, вони стосуються доступу Росії до криптовалют, вони стосуються можливості продавати комусь у світі золото, вони стосуються можливості для членів родин людей, які брали участь в ухваленні рішення президента Путіна щодо агресії в Україні, жити і насолоджуватися життям в Західних країнах", - сказав Кулеба.

Він порадив прибічникам агресії Росії щодо України їздити у сусідню Білорусь.

"Будь-ласка, в Білорусії чисте повітря, їздіть на відпочинок, купуйте там собі будинки, живіть у своє задоволення", - сказав міністр.

Також він згадав про серйозний інструментарій санкцій, які озвучив на засіданні Ради міністрів. Кулеба не розповів, про які конкретно санкції йде мова, але зазначає, що "ми будемо тиснути, поки не переможемо".

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