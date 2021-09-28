Наразі головне питання - якою буде у Німеччині коаліційна угода і хто сформує коаліцію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що політика головних претендентів на посаду нового канцлера Німеччини для України зрозуміла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам.

"У Німеччини спадкова зовнішня політика, тому, ми переконані, що навіть зараз нормандський саміт відбудеться за участі пані Меркель, то ті рішення і зобов'язання, які будуть взяті, - залишаться актуальними для нового уряду Німеччини", - заявив Кулеба.

Він додав, що дивиться на процес коаліційних перемовин у Німеччині спокійно.

"Це буде дуже прагматичний новий німецький уряд. Він не буде антиукраїнським. Він буде насамперед займатися внутрішньонімецькими питаннями", - переконаний Кулеба.

"І пан Шольц (лідер виборчого списку Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Щольц - УНІАН), і пан Лашет (голова Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет - УНІАН) - вони нам зрозумілі, але найважливіше тут, власне, якою буде коаліційна угода з лібералами і зеленими. Якщо це буде коаліція ліберали плюс зелені і християнські демократи або соціал-демократи, то можуть бути відмінності у нюансах, але принципово на якісь різкі зміни я не очікую", - наголосив міністр.

Політична ситуація у Німеччині

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори у ФРН з невеликою перевагою виграла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яку підтримали 25,7% виборців.

Найближчий суперник СДПН - блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) - заручився підтримкою 24,1% виборців.

Партія "Союз-90/"зелені" отримала 14,8% голосів, Вільна демократична партія (ВДП) - 11,5%, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3%.

Ліву партію підтримали 4,9% виборців, таким чином, вона не подолала п'ятивідсотковий бар'єр. Однак ця політична сила зможе сформувати фракцію в парламенті, оскільки три її представники отримали прямі мандати в Берліні та Лейпцигу.

Після закінчення голосування обидва головні претенденти на пост канцлера ФРН - Олаф Шольц і Армін Лашет - заявили про готовність сформувати новий уряд Німеччини.

Жителі Німеччини обрали депутатів 20-го за рахунком Бундестагу. Через кілька тижнів законодавці мають обрати нового канцлера ФРН, який потім сформує уряд.

Автор: Віталій Саєнко