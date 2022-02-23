Зеленський завжди буде з українським народом, сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував поширену в американських ЗМІ інформацію про нібито плани щодо евакуації президента Володимира Зеленського.

Про це йшлося у розмові Кулеби з американськими журналістами, цитує ABC.

21 лютого ABC з посиланням на джерело повідомляв, що Вашингтон обговорював з Зеленським можливість його тимчасового переїзду до Львова з міркувань безпеки на тлі зростаючої загрози з боку РФ.

Кулеба ж, реагуючи на це, сказав, що Зеленський завжди буде з українським народом.

"Президент завжди буде із народом України. Президент України переконаний, що якщо ми збережемо єдність, то, зрештою, переможемо", - відповів міністр.

Через високий ризик бойових дій низка іноземних посольств виїхали з Києва до Львова. Коментуючи інформацію щодо евакуації вищого керівництва у разі вторгнення РФ, мер Львова Андрій Садовий відповів: "З ратуші я не збираюся наразі нікуди виїжджати, але, якщо треба буде половину ратуші віддати під адміністративні державні будівлі, ми готові… Я готовий віддати всім, хто буде цього потребувати".

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".

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