Львів готовий приймати біженців з інших областей у випадку повномасштабного наступу Росії.

Мер Львова Андрій Садовий каже, що у разі повномасштабних бойових дій не проти розміщення українського керівництва у ратуші, де працює він сам.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

Водночас міський голова зазначив, що сам з ратуші виїжджати не планує.

"З ратуші я не збираюся наразі нікуди виїжджати, але, якщо треба буде половину ратуші віддати під адміністративні державні будівлі, ми готові… Я готовий віддати всім, хто буде цього потребувати", - сказав Садовий.

За його словами, наразі усі очільники місцевих адміністрацій обговорюють можливість прийняття біженців, якщо Росія наступатиме на Україну.

"До прикладу, ми маємо у Львові орієнтовно 130 тисяч студентів. Багато з них живуть у гуртожитках, хтось винаймає помешкання. Ресурс (для поселення - Ред.) у Львові є великим. Але, якщо подивитись на ресурс західної України, то я б сказав, що це мільйони людей, яких ми можемо прийняти. Ми розуміємо, що це наш обов'язок, і ми над цим сьогодні працюємо", - відповів Садовий.

Як повідомляв УНІАН, диппредставництва низки країн світу оголосили про переїзд зі столиці до Львова, зокрема американське посольство на чолі з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін.

Загроза наступу Росії

Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу.

Під тиском розгортання бойових дій Кремль висунув США та НАТО "гарантії безпеки" з нерозширення Альянсу, намагаючись юридично зобов’язати сторони гарантувати Росії невступ України до НАТО.

Після серії провальних перемовин з Заходом Москва перейшла до відкритих погроз. МЗС РФ пригрозило США та Україні застосуванням "військово-технічних" заходів через небажання домовлятися.

Втім, 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення військ, зосереджених біля України, до місць постійної дислокації. Проте дані супутників й розвідок це не підтверджують.

Пентагон ввечері, 17 лютого, констатував нарощування Росією наступальних позицій. За словами глави МО США Ллойда Остіна, росіяни перекидають війська, авіацію й поповнюють запаси крові: "Я знаю, що такі речі не робляться без причини. І ви, звісно, не робите це, якщо маєте намір збирати речі і йти додому".

На думку західних журналістів, Кремль навмисне пішов на маневр вдаваного відступу, щоб спантеличити США й НАТО.

Серед імовірних сценаріїв подальшого загострення – провокації, в тому числі хімічні атаки проти місцевого населення.

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