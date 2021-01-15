12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував підсумки нещодавньої зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Відповідний коментар він надав у Twitter під час години спілкування з користувачами.

"Проривів не було, але атмосфера розмови була трохи кращою, ніж на попередніх зустрічах", - написав Кулеба.

Переговори радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні

12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Україну на зустрічі представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, РФ - заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.

Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.

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Автор: Олег Давигора