Він зазначив, що кожен військовий РФ, що здався, - це врятовані життя українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував створити спеціальну програму для військових армії РФ, які не хочуть воювати в Україні. Дипломат зазначив, що якщо один російський солдат складе зброю, то це врятує життя українців.

Про це глава українського МЗС розповів в інтерв'ю Reuters

"Меседж: рятуйся і біжи. Складіть зброю, здайтеся українським військам і отримаєте можливість почати нове життя. Я впевнений, що ця пропозиція заслуговує на те, тому що навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя і наближення миру", - заявив Кулеба.

Відео дня:

При цьому він знову закликав ЄС ввести візовий бан для росіян. За його словами, цей захід доцільний, тому що більшість громадян РФ підтримали "геноцидну загарбницьку війну" проти України.

"Час напівзаходів минув. Лише жорстка і послідовна політика може дати результат. Візова заборона для російських туристів і деяких інших категорій буде відповіддю на геноцидну агресивну війну Росії в серці Європи, яку підтримує переважна більшість російських громадян", - підсумував дипломат.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 19 березня в Україні налічується кілька сотень російських військовополонених.

6 червня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна утримує всіх російських військовополонених у повній відповідності з Женевською конвенцією, до того ж створила табір для них в одній із західних областей. Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно мінімум 3 тисячі гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: