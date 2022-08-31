Міністр наголосив, що спрощена система видачі віз не допомогла навчити росіян поважати інші країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за поширення візових санкцій ЄС на громадян не тільки Росії, але і Білорусі.

Про це йшлося в його інтерв'ю "Радіо Свобода".

Так, на запитання про те, чи повинні під візові обмеження потрапляти громадяни Білорусі, Кулеба зазначив: "Звичайно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненому Російською Федерацією".

Відео дня:

Також міністр розкритикував позицію Франції та Німеччини, які виступають проти повного візового бану для росіян.

"Коли я прочитав спільну заяву Франції та Німеччини (напередодні дискусії в ЄС) про те, що потрібно зберегти можливості в'їзду для росіян в ЄС, тому що це величезна "трансформативна дія і вплив на російське суспільство", то у мене виникає логічне запитання: угода про спрощене оформлення віз між Росією і ЄС діє з 2007 року", — сказав він.

Міністр акцентував, що поки працювала спрощена форма видачі віз, це не допомогло навчити росіян поважати інші країни та інші народи і не змінило їх ставлення до Європи.

Кулеба нагадав, що Росія почала війну проти Грузії в 2008 році, почала війну проти України в 2014 році, здійснила низку вбивств опонентів режиму Путіна (в тому числі на території країн ЄС), а також продовжувала енергетичний шантаж Європи.

"У мене питання: А сильно працює ваша "трансформативна сила"? Може, подивіться реальності в очі і визнайте, що є певні ілюзії, від яких потрібно позбутися?", – сказав він.

Він також зазначив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну вже позбавило європейських лідерів від деяких ілюзій.

"Колеги позбулися багатьох ілюзій щодо Росії і тверезо дивляться на цю країну і політику, але ця остання історія про те, що "Путін – поганий, а люди – хороші", це теж ілюзія", – сказав він.

Візовий бан для росіян: що варто знати

Сьогодні, 31 серпня, країни ЄС повинні досягти угоди про можливу заборону російських туристичних віз. Це питання обговорюватиметься на другій панелі сьогоднішньої зустрічі міністрів країн ЄС у Празі.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що серед країн-членів Європейського Союзу є різні думки з приводу можливої заборони видачі віз російським громадянам.

Низка країн, зокрема, Франція і Німеччина виступають проти введення повної заборони на видачі віз ЄС громадянам Росії.

Як компромісне рішення розглядається призупинення дії угод про спрощення візового режиму з Росією і Білоруссю.

Financial Times з посиланням джерела повідомляла, що міністри закордонних справ Євросоюзу підтримали призупинення дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, щоб обмежити кількість виданих віз росіянам.

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель виступав проти пропозиції заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Він також заявив напередодні зустрічі міністрів, що міністри закордонних справ Європейського Союзу навряд чи одностайно підтримають заборону на видачу віз усім росіянам.

П'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону. В Латвії також розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: