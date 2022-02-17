Очільник російського МЗС не зміг відповісти, чи стабілізується ситуація після 20 лютого.

Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що в РФ знають, чи закінчиться ескалація навколо України 20 лютого, коли завершаться спільні навчання у Білорусі.

Про це він заявив під час прес-конференції з італійським колегою Луїджі Ді Майо, інформує ТАСС.

Лавров наголосив, що не знає, чи ескалація навколо України закінчиться 20 лютого. За його словами, процес деескалації нібито залежить "не від РФ".

"Щодо 20 лютого питання не до мене. 20 лютого закінчуються наші навчання ("Союзна рішучість" - УНІАН), як це й було оголошено. Чи закінчиться 20 лютого ескалація (навколо України - УНІАН), я не знаю, тому що не ми її роздмухуємо, не ми цим займаємося", - заявив Лавров.

За його словами, Росія "сама вирішуватиме, як і якими засобами їй забезпечуватиме свою безпеку".

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого президент США Джо Байден оголосив, що Росія стягнула до кордонів України понад 150 тисяч озброєних військових.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

Більш того, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян уздовж українського кордону: "... ми не бачили ніякого відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленням про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні і біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Увечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу в Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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