Лідер Білорусі також анонсував свій візит до Путіна.

Боєприпаси, завезені Росією на територію Білорусі під час спільних навчань, залишаться на території Республіки.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на полігоні, де проходять навчання "Союзна рішучість - 2022", інформує агентство БелТА та росЗМІ.

"Будемо закуповувати в Росії сучасну техніку і розраховуємо на "подарунок" окремих зразків", - сказав Лукашенко.

Водночас самопроголошений лідер Білорусі зазначив, що наразі нема потреби створювати російські військові бази на території країни.

Лукашенко також анонсував візит у Москву вже у цю п’ятницю. Навчання в ці дні будуть ще продовжуватися. Він зазначив, що 18 лютого обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним подальші дії спільного угруповання військ.

"Як ми приймемо завтра рішення, так і буде", - сказав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що сьогодні прибув на полігон Осиповицький, де проходить спільне оперативне навчання збройних сил Білорусі та Росії "Союзна рішучість - 2022". Війська розіграли тактичний епізод за участю ракетних військ і артилерії, авіації "Союзної держави", а також підрозділів повітряно-десантних військ Російської армії.

Військові навчання у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого.

3 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула в Білорусь найбільшу кількість сил з часів "холодної війни".

8 лютого у Збройних силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій, що триватимуть до 20 лютого.

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