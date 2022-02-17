Боєприпаси, завезені Росією на територію Білорусі під час спільних навчань, залишаться на території Республіки.
Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на полігоні, де проходять навчання "Союзна рішучість - 2022", інформує агентство БелТА та росЗМІ.
"Будемо закуповувати в Росії сучасну техніку і розраховуємо на "подарунок" окремих зразків", - сказав Лукашенко.
Водночас самопроголошений лідер Білорусі зазначив, що наразі нема потреби створювати російські військові бази на території країни.
Лукашенко також анонсував візит у Москву вже у цю п’ятницю. Навчання в ці дні будуть ще продовжуватися. Він зазначив, що 18 лютого обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним подальші дії спільного угруповання військ.
"Як ми приймемо завтра рішення, так і буде", - сказав Олександр Лукашенко.
Нагадаємо, що сьогодні прибув на полігон Осиповицький, де проходить спільне оперативне навчання збройних сил Білорусі та Росії "Союзна рішучість - 2022". Війська розіграли тактичний епізод за участю ракетних військ і артилерії, авіації "Союзної держави", а також підрозділів повітряно-десантних військ Російської армії.
Військові навчання у Білорусі
Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого.
3 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула в Білорусь найбільшу кількість сил з часів "холодної війни".
8 лютого у Збройних силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій, що триватимуть до 20 лютого.