Боєприпаси, завезені Росією на територію Білорусі під час спільних навчань, залишаться на території Республіки. 

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на полігоні, де проходять навчання "Союзна рішучість - 2022", інформує агентство БелТА та росЗМІ.

"Будемо закуповувати в Росії сучасну техніку і розраховуємо на "подарунок" окремих зразків", - сказав Лукашенко.

Водночас самопроголошений лідер Білорусі зазначив, що наразі нема потреби створювати російські військові бази на території країни.

Лукашенко також анонсував візит у Москву вже у цю п’ятницю. Навчання в ці дні будуть ще продовжуватися. Він зазначив, що 18 лютого обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним подальші дії спільного угруповання військ.

"Як ми приймемо завтра рішення, так і буде", - сказав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що сьогодні прибув на полігон Осиповицький, де проходить спільне оперативне навчання збройних сил Білорусі та Росії "Союзна рішучість - 2022". Війська розіграли тактичний епізод за участю ракетних військ і артилерії, авіації "Союзної держави", а також підрозділів повітряно-десантних військ Російської армії.

Військові навчання у Білорусі 

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого.

3 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула в Білорусь найбільшу кількість сил з часів "холодної війни".

8 лютого у Збройних силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій, що триватимуть до 20 лютого.

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