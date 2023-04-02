Ле Пен, яка відома своїми праворадикальними поглядами, обіцяє скасувати пенсійну реформу Макрона.

Очільниця французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен обіцяє, що в разі перемоги своєї політсили на парламентських виборах вона не буде претендувати на посаду прем’єр-міністерки.

Ле Пен в інтерв’ю порталу Ouest-France передбачає більшість для своєї партії у випадку дострокових парламентських виборів.

Після цього буде утворено "уряд національної єдності на чолі з прем’єр-міністром з "Національного об’єднання" й партіями, які захочуть брати в ньому участь". Сама ж Ле Пен у 2027 році збирається боротися за пост президента країни.

Відео дня

Ле Пен, яка відома своїми праворадикальними поглядами, обіцяє скасувати пенсійну реформу Макрона. Вона назвала чинного президента Франції "токсичним".

Додамо, що "Національне об’єднання" за даними соцопитувань наразі має 22% підтримки виборців, але цього недостатньо для будь-якої парламентської більшості.

Марін Ле Пен: чим вона відома

Ле Пен стоїть на засадах євроскептицизму, популізму та французького націоналізму. Вона також підтримує Росію, за що отримала прізвисько "подруга Путіна". Ле Пен підозрюють в тому, що Кремль фінансує її політсилу.

Нагадаємо, за підсумками останніх парламентських виборів у червні 2022 року президент Франції Еммануель Макрон втратив абсолютну більшість у Національній асамблеї, а Марін Ле Пен та її ультраправа партія "Національне об’єднання" здобула 89 місць - майже у десять разів більше, ніж мала до того.

Весною 2022 року Ле Пен програла Макрону в другому турі президентських виборів.

Вас також можуть зацікавити новини: