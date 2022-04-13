Ле Пен підкреслила, що при її президентстві Франція не виходитиме з ЄС, проте напевно покине Північноатлантичний альянс.

Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і суперниця нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона на виборах, заявила, що в разі її перемоги Франція вийде з об'єднаного командування НАТО, але залишиться під захистом Альянсу.

Про це вона заявила на прес-конференції, передає ТСН.

Ле Пен пояснила, що пропонуватиме вийти не з НАТО, а з його вбудованого командування, як це було в 1966-2009 роках. Марін Ле Пен підкреслила, що при її президентстві Франція не виходитиме з Євросоюзу, проте напевно покине Північноатлантичний альянс.

"Я хотіла б розвіяти будь-які непорозуміння. Я просто хочу відновити зв'язок з нашою політикою з 1966 по 2009 рік. Якщо я буду обрана президентом, я покину Об'єднане командування, але я не відмовляюся від застосування ст. 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку. Я ніколи не погоджуся з тим, щоб наші війська підпорядковувалися командуванню НАТО або Європейському командуванню", - сказала Ле Пен.

Зазначимо, що Франція одного разу вже виходила з військового командування Північноатлантичного альянсу в 1966 році за рішенням тодішнього президента Шарля де Голля. Так він хотів продемонструвати незалежність від США з військових питань. Країна повернулася в командні структури НАТО через 43 роки.

Як повідомляв УНІАН, у Франції 10 квітня проходили вибори президента.

Згідно з підрахунком 100% бюлетенів, наданих муніципалітетами Міністерству внутрішніх справ Франції, у першому турі виборів президента країни чинний глава держави Еммануель Макрон посів перше місце. За Макрона проголосували 27,6% виборців. Його найближча конкурентка лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен набрала 23,41% голосів.

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