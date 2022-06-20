Блок президента Франції отримає 245 місць у парламенті країни.

У Франції за результатами другого туру парламентських виборів прихильники президента Еммануеля Макрона втратили абсолютну більшість, отримавши лише просту більшість за кількістю депутатів.

Учора французи обирали членів Національних зборів, нижньої палати парламенту, де засідає 577 депутатів. Абсолютна більшість - щонайменше 289 депутатів, повідомляє RFI.

За даними підрахунку всіх бюлетенів, президентський блок "Разом!" отримає 245 місць у парламенті. У попередні п'ять років Макрон мав підтримку майже 350 депутатів.

Проста більшість за кількістю парламентаріїв не завадить главі держави призначити в уряд своїх прихильників, але ускладнить проведення обіцяної ним політики та реформ. Для затвердження необхідних законів макроністам доведеться проводити внутрішньопарламентські переговори з депутатами від інших сил у пошуках ситуативних спілок.

Водночас блок лівих партій NUPES - "Нова екологічна та соціальна народна спілка" на чолі з Жан-Люком Меланшоном отримає 131 місце в парламенті.

Праворадикальна партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен (ЗМІ її називають подругою президента РФ Володимира Путіна - Ред.) проходить до парламенту з історичним результатом, отримуючи 89 місць.

Праві "Республіканці" та правоцентристи партії UDI отримали 64 місця.

Явка на вибори становила 46,2% (від 48,6 млн зареєстрованих виборців). Це трохи менше, ніж у першому турі парламентських виборів тиждень тому (47,5%).

Нагадаємо, у червні 2017 року партія Еммануеля Макрона "Вперед, республіка!" здобула перемогу на виборах депутатів Національного зборів - отримала 308 із 577 місць в нижній палаті парламенту, а ще 42 мандати дісталися їх союзникам із партії MoDem ("Демократичний рух").

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