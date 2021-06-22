Танці на Банковій почнуться увечері 25 червня.

Представники руху ЛГБТ влаштують під Офісом президента прайд у форматі рейву на знак протесту проти насилля щодо спільноти. Вони також вимагатимуть ухвалення в Україні закону про посилення боротьби з дискримінацією.

Про це повідомляється на сторінці ukraine.pride в Instagram. Захід почнеться біля Офісу президента 25 червня, о 16:00.

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«Ми вважаємо безпеку громадян та гостей країни невід’ємною частиною демократичного суспільства. Поки західні партнери України в особі президента Байдена вітають УСІХ громадян офіційними зверненнями з нагоди прайд-місяця, а нічні клуби Берліну занесені до культурної спадщини Німеччини, в Україні ЛГБТ+ спільнота досі потерпає від безкарних нападів праворадикалів, а сучасна електронна сцена піддається справжнім репресіям з боку поліції, що робить країну небезпечною для своїх же громадян та непривабливою для іноземних гостей», - йдеться в анонсі акції.

Активісти вимагатимуть

Ухвалення законопроєкту #5488 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації”

Реформи поліції, прокуратури та судової системи.

Негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ та феміністичні акції, активісток та організації.

Розслідування неправомірних рейдів закладів електронної сцени столиці та жорстоких неправомірних затримань культурних діячів.

Зміни керівництва МВС, що не реагує на заяви активістів.

Створення «безпечних та сприятливих умов для розвитку електронної сцени в Україні».

Нагадаємо, в березні протест прихильників Сергія Стерненка під ОП завершився масовими заворушеннями.

Березнева акція під ОП: що сталося

20 березня біля будівлі офісу президента на вул.Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.

Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло в дверях будівлі і кинули фаєри і димові шашки всередину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ВП фарбою.

За оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі офісу президента коштувало приблизно два мільйони гривень. Лише на початку червня там встановили нові двері, замість зіпсованих.

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Автор: Дмитро Захаров