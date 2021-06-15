Йдеться про відповідну постанову Верховної Ради від 2020 року, якій Банкова "може дати хід".

В Офісі президента допускають звільнення Арсена Авакова з посади глави МВС вже восени.

Про це повідомляє видання НВ з посиланням на поінформовані джерела.

Йдеться про відповідну постанову Верховної Ради від 2020 року, якій Банкова «може дати хід».

Співрозмовники зазначили, що рішення можуть ухвалити вже на початку парламентської сесії у вересні. А проте остаточної згоди того, як це реалізувати, в ОП не мають.

Читайте такожСтало відомо, коли завершать ремонт будівлі ОП: як вона виглядає зараз (фото)«На осінь вони (Офіс президента) спробують прибрати (міністра МВС) Авакова. Схоже, президент вже відчув, що може і сам усім управляти», – розповів співрозмовник журналістам.

Близький соратник Зеленського підтвердив, що подальше перебування Авакова в кріслі справді обговорюють, але остаточного рішення щодо його долі в МВС президент не ухвалив.

Арсен Аваков очолив міністерство внутрішніх справ у лютому 2014 року й керує відомством дотепер. Громадськість звинувачує його у невдалій поліцейській реформі, що призвела до потрапляння в ряди правоохоронців кадрів, котрі були причетні до розгонів й розстрілів учасників Євромайдану у 2014 році.

За весь час головування Авакова в МВС у Зеленського запитували про відставку міністра, але той конкретної відповіді не давав.

Лише у травні під час прес-конференції у ДП «Антонов» президент допустив звільнення Авакова, якщо винуватість фігурантів справи Шеремета – Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко – не доведуть в суді.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська