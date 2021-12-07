Чинність наявних санкцій спливає 31 січня 2022 року.

Лідери Європейського Союзу наступного тижня продовжать ще на півроку чинність економічних санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

"На цей момент лідери ЄС наступного тижня на засіданні Європейської ради продовжать економічні санкції проти Росії ще на шість місяців без великого або без будь-якого обговорення. Наразі не ведеться робота над новими санкціями. Однак відбудеться обговорення стосовно як Білорусі, так і України", - повідомив журналіст.

Читайте такожЖурналіст розкрив, коли посли ЄС затвердять санкції проти російських найманців-"вагнерівців"Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Попереднього разу санкції було продовжено в липні 2021 року до 31 січня 2022 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п’ятьох провідних російських фінансових інституцій з мажоритарною часткою державної власності у статутному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС. Крім того, санкції застосовано до трьох провідних російських енергетичних та трьох оборонних компаній.

Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, запроваджено заборону на експортування товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у Росії, обмежено доступ РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть бути використані для розробки та пошуку родовищ нафти.

Нагадаємо, що 1 грудня Блінкен пригрозив РФ впливовими економічними заходами, що раніше не застосовувалися, у разі вторгнення в Україну. Держсекретар США закликав РФ відвести озброєння від кордонів України, припинити обстріли на Донбасі і виконати Мінські домовленості.

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Автор: Віталій Саєнко