Лідери Європейського Союзу наступного тижня продовжать ще на півроку чинність економічних санкцій проти Російської Федерації.
Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.
"На цей момент лідери ЄС наступного тижня на засіданні Європейської ради продовжать економічні санкції проти Росії ще на шість місяців без великого або без будь-якого обговорення. Наразі не ведеться робота над новими санкціями. Однак відбудеться обговорення стосовно як Білорусі, так і України", - повідомив журналіст.
Читайте такожЖурналіст розкрив, коли посли ЄС затвердять санкції проти російських найманців-"вагнерівців"Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.
У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Попереднього разу санкції було продовжено в липні 2021 року до 31 січня 2022 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.
Також йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п’ятьох провідних російських фінансових інституцій з мажоритарною часткою державної власності у статутному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС. Крім того, санкції застосовано до трьох провідних російських енергетичних та трьох оборонних компаній.
Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, запроваджено заборону на експортування товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у Росії, обмежено доступ РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть бути використані для розробки та пошуку родовищ нафти.
Нагадаємо, що 1 грудня Блінкен пригрозив РФ впливовими економічними заходами, що раніше не застосовувалися, у разі вторгнення в Україну. Держсекретар США закликав РФ відвести озброєння від кордонів України, припинити обстріли на Донбасі і виконати Мінські домовленості.
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