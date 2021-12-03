Зокрема, ведеться робота над створенням комплексного пакета стримування Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як у провідних столицях країн - міжнародних партнерів України готують важкі економічні санкції проти Російської Федерації на той випадок, якщо вона вирішить провести нову військову операцію проти України.

Про це Кулеба сказав у відеозверненні зі Стокгольму, де він бере участь у заходах в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Відеозвернення оприлюднене у соціальній мережі Facebook.

"На двосторонніх зустрічах ми продовжили роботу, яку вчора вели в Ризі на міністерському засіданні НАТО, а саме, обговорення того, яким буде комплексний пакет стримування Росії, у які строки він буде сформований", - заявив Кулеба.

За його словами, над цим пакетом ведеться активна жвава робота.

"Запевняю вас, що прямо зараз в різних дипломатичних столицях ведеться дуже конкретна і дуже предметна розмова над конкретними заходами, які будуть конкретними економічними санкціями, включеними до цього пакету стримування", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що це головна тема його зустрічей з главами МЗС інших держав за останні дні у Ризі і Стокгольмі.

"Саме розмова про це: що конкретно буде робити кожен партнер, партнерська організація в ситуації, якщо Російська Федерація вирішить вдатися до військового сценарію. Ці розмови відбуваються за графіком, темп нормальний, досягнутий непоганий прогрес", - сказав Кулеба.

За його словами, тепер задача полягає у тому, аби довести спільно цю роботу до ефективного і чіткого результату.

"Але головне зараз інше. Головне в тому, що Росія бачить, і їй дуже чітко передають те, що відбувається, які питання проговорюються. І все це для них дуже чіткий сигнал: вони мають думати двічі, а то й тричі, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення військового характеру", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що пакет стримування розробляється за трьома напрямами.

По-перше, за його словами, це чітке донесення до Росії по всім відкритим і закритим каналам про те, що військова операція на території України буде мати для неї непоправні наслідки.

По-друге, це розробка санкційного пакета, який буде миттєво застосований у разі військової операції. "Це будуть санкції, дуже важкі для неї економічно", - заявив Кулеба.

По-третє, йдеться про поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною для зміцнення її обороноздатності.

Нові санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що разом з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном розробляють комплексний пакет стримування РФ від подальших агресивних дій щодо України. Пакет включає політичний і дипломатичний тиск, підготовку жорстких економічних санкцій на випадок розширення агресії і посилену співпрацю з Україною у сфері безпеки і оборони.

Раніше, 1 грудня, Блінкен пригрозив РФ впливовими економічними заходами, що раніше не застосовувалися, у разі вторгнення в Україну. Держсекретар США закликав РФ відвести озброєння від кордонів України, припинити обстріли на Донбасі і виконати Мінські домовленості.

13 грудня міністри закордонних справ 27 країн-членів ЄС планують розглянути потенційні санкції проти Росії.

Автор: Віталій Саєнко