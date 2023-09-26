Там зазначили, що цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках незмінної підтримки України.

У посольстві США в Україні прокоментували інформацію про відправку на адресу Координаційної платформи донорів листа із переліком реформ, які повинна провести українська влада для подальшого отримання військової допомоги.

"У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі", - сказано у повідомленні на сайті посольства США.

Там зазначили, що цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують.

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"Метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами. Як заявив президент Байден під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським: "Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати", - пояснили у представництві.

Лист з "вимогами" від США - деталі

Раніше повідомлялось, що Білий дім відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна провести українська влада для подальшого отримання військової допомоги.

Як повідомляло видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела, такий лист розіслав заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл. Цей лист також відправили й прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та в Офіс президента України.

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