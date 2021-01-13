Україна та Литва разом, заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вшановує пам’ять загиблих за свободу та незалежність братньої Литви.

Про це він написав у Twitter з нагоди відзначення Дня захисників свободи у Литві.

Читайте такожКулеба описав поведінку РФ на перемовинах щодо Донбасу відомою скоромовкою

«Сьогодні Литва відзначає 30-ту річницю Дня захисників свободи. Україна вшановує пам’ять загиблих за свободу та незалежність братньої Литви. Україна та Литва разом!», - заявив Зеленський.

Що сталося в Литві 30 років тому

8-13 січня 1991 року у столиці Литви Вільнюсі була здійснена спроба вищого радянського керівництва СРСР воєнними методами повернути Литву, яка проголосила поновлення незалежності, до стану Литовської РСР. Кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюського телецентру, в ході якого загинули 15 чоловік - 14 з числа захисників телевежі та один офіцер спецпідрозділу «Альфа».

Щороку в Литві 13 січня на пам’ять про ці події відзначається День захисників свободи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров