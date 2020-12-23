Голова МЗС Литви зазначив, що Росія - це не та держава, яка хоче мати хороші відносини з ким-небудь.

Не потрібно навіть намагатися налагодити відносини з Росією, і всі подібні пропозиції є "диявольськими спокусами".

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє НВ із посиланням на LRT.

"Це вулиця з одностороннім рухом. Відносини з Росією зараз у руках російського режиму. І це не тільки литовське питання. Моя принципова позиція - це держава, яка тероризує своїх сусідів, окупує території, порушуючи суверенітет, втручаючись у вибори, поширюючи фейкові новини і роблячи це майже у військовому порядку", - сказав він відповідаючи на питання, чи може він уявити, що відносини з Росією можуть бути нормальними в коротко- і середньостроковій перспективі.

На думку міністра, Росія - це не та держава, яка бажає хороших відносин з кимось.

"На мою думку, тут не варто розраховувати на будь-які зміни в їх політиці. Лише коли Росія вирішить, що хоче бути справжнім міжнародним гравцем, тоді відносини з іншими державами, зокрема Литвою, з Росією зміниться", - сказав він.

Міністр додав, що кожен заклик до перезавантаження відносин зараз грає на руку російській стороні.

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"Все більше стає міжнародних гравців, які говорять: давайте спробуємо перезавантаження. Я маю на увазі після Криму та України. Кожен новий заклик до перезавантаження зараз грає на руку російській стороні з її військовою агресією. Це легітимізує її дії, легітимізує її, як це називає сама Росія, сферу інтересів", - сказав він.

Ландсбергіс вважає, що стосовно Росії "не потрібно допускати ілюзії та наївність".

"Це може траплятися і з нами...Я іноді чую це від бізнесу, пов'язаних з Росією, що відносини можна було б поліпшити...Я думаю, що потрібно не здаватися. Це такі диявольські спокуси", - сказав він.

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: УНІАН