Оголошення про новий пакет допомоги не варто чекати.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув в Україну задля "звірення годинників" після зустрічі президента США Джо Байдена в Берліні зі своїми колегами. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

За його словами, візит не був анонсований з міркувань безпеки.

"Згадайте, що ніхто завчасно не повідомляв, хто приїжджає до Києва. Але зараз нова практика – повідомляють вже коли приїжджає. Раніше з міркувань безпеки не повідомляли про візит, аж поки гість не залишить межі Києва на потязі у зворотньому напрямку. Тому зараз ситуація змінюється в кращий бік", - зазначив він.

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Лещенко зазначає, що це, ймовірно, останній візит члена американського уряду в Україну до виборів президента США. За його словами, після зустрічі в Берліні президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером є необхідність провести "звірення годинників".

"В нас напередодні було анонсовано велику партію допомоги з боку США, тому очікувати нового анонсу в частині постачання зброї не варто. Але варто очікувати політичного сигналу. І сам візит є таким сигналом, а далі все залежить від виборів у США", - сказав Лещенко.

При цьому він послався на публікації у відомих світових виданнях, що після виборів адміністрація президента США, в разі перемоги демократів, може оголосити довгоочікуване рішення – запрошення України до НАТО.

Глава Пентагону неочікувано прибув у Київ

За даними видання The Wall Street Journal, Остін прибув до Києва без будь-яких важливих заяв, зокрема, щодо дозволу використовувати ракети великої дальності на території Росії.

Передбачається, що Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим у Києві, щоб обговорити потреби України у зброї та підтримку США протягом наступного року.

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