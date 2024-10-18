Зараз Байден здійснює, ймовірно, свій останній візит в Європу в якості президента США.

Захід повинен продовжувати підтримку України, оскільки попереду "дуже важка зима". Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу в Німеччині.

Сьогодні американський лідер здійснює свій останній візит до Берліна в якості президента. Він закликав союзників продовжувати підтримку України, доки вона не досягне "справедливого та стійкого миру".

"НАТО залишається сильною і більш об'єднаною, ніж будь-коли. На нас чекає дуже важка зима. Ми не можемо опускати руки", - заявив він.

Байдена критикують за нерішучість

Як писав УНІАН, дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Боб Вудворд у своїй новій книзі "Війна" заявив, що Байден міг вплинути на рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну через виведення американських військових з Афганістану. Цю думку підтримали полковник армії США у відставці Джонатан Світ і військово-політичний оглядач Марк Тот.

Старший директор Євразійського центру Atlantic Council, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст вважає, що США на чолі з президентом Джо Байденом показують останнім часом відсутність лідерства та рішучості у наданні допомоги Україні. На його думку, Байден перебуває в стані летаргії.

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