За його словами, він відмовив диктатора від цього кроку, адже наслідки були б дуже важкими.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зізнався, що обговорював з росіянами ліквідацію ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина під час заколоту. Втім, він переконав РФ, що цей сценарій призведе до ще більш агресивного повстання найманців.

Під час спілкування зі своїми офіцерами диктатор назвав Пригожина "дуже авторитетною людиною в армії", тому його фізичне знищення спровокувало б бунт.

"Я подумав: ну, замочити можемо. Я так і Путіну сказав: "Замочити можемо. Це не проблеми. Не з першого разу, так з другого". Кажу: "Не робіть цього, бо потім ніяких переговорів не буде. Ці хлопці підуть на все. Їх теж можемо замочити, але тисячі загине мирних людей і тих, хто протистоятиме "вагнерівцям". А це найпідготовленіша в армії одиниця. Перш ніж мочити, треба подивитися, що буде завтра", - сказав диктатор.

Заколот "Вагнера" - наслідки

23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин почав військовий заколот у Росії. Вже наступного дня "вагнерівці" увійшли в Ростов, а потім рушили на Москву.

Тоді ж увечері Пригожин провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та наказав найманцям відійти у польові табори.

27 червня Лукашенко заявив, що Пригожин уже в Білорусі. Крім того, різні ресурси писали про те, що в Могильовській області Білорусі будують табори для "вагнерівців".

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