Пушилін вже приїжджав до Білорусі минулого року.

Білоруська пропаганда заявляє, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін зустрівся з диктатором Лукашенком. Серед іншого, останній запропонував йому допомогти "відновити і нормалізувати" життя в Донецьку.

"Ми готові надати відповідну допомогу і підтримку для того, щоб не чужі нам люди там нарешті перестали страждати. Тому я чекаю такої відвертої від вас розмови. Давайте поділимося думками", - сказав Лукашенко.

Також він повідомив, що у Пушиліна склалася гарна думка про Білорусь.

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Пушилін вже приїжджав до Білорусі в минулому році, в липні 2022 р. він відвідав Брестську фортецю в супроводі секретаря генради партії "Єдиної Росії" Андрія Турчака і посла РФ в РБ Бориса Гризлова.

Діяльність терориста Пушиліна - деталі

Голова окупаційної адміністрації так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що він приїхав до Бахмута. У своєму Telegram-каналі він опублікував відео де, як заявив терорист, позаду нього кадри зруйнованого міста. Однак Бахмут він називав на російський лад.

У ватажка терористів так званої "ДНР" Дениса Пушиліна є паспорт Бразилії. Бойовик купив нерухомість в цій країні.

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