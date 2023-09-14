Після затримання екс-посадовця суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Вищий антикорупційний суд заочно арештував екс-керівника держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", який підозрюється у привласненні та легалізації майже півмільярда гривень. За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про колишнього очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, який керував поліграфкомбінатом з 2011 по 2016 роки.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, відповідне клопотання детективів слідчий суддя ВАКС підтримав 13 вересня.

"Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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У САП також уточнили, що після затримання екс-посадовця та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Справа Степанова

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня українські правоохоронці разом з європейськими колегами викрили на привласненні та легалізації майже півмільярда гривень сімох осіб.

За даними слідства, екс-директор ДП "Поліграфкомбінат" закуповував розхідні матеріали для виготовлення документів (зокрема паспортів для виїзду за кордон) не напряму у виробників, а через йому компанію, зареєстровану в Естонії. У такий спосіб ціни завищувалися у 4-6 разів, а естонська фірма-прокладка "наварила" близько півмільярда гривень. Після цього ці гроші переказувалися на рахунки інших компаній та легалізовувалися.

Така схема діяла упродовж 2013-2016 років, коли ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов.

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