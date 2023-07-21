Кожен громадянин України під час отримання документів "донатив" чиновнику за "інтелектуальний внесок", стверджує слідство.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 мільйонів гривень. Як УНІАН стало відомо від джерел у правоохоронних органах, серед фігурантів - колишній директор ДП "Поліграфкомбінат" Максим Степанов, який у 2020-2021 роках обіймав посаду міністра охорони здоров'я.

Як повідомляють прес-служби НАБУ і САП, крім екс-директора ДП Степанова про підозру повідомлено чотирьом особам: екс-начальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі, яку вважають пособником злочину злочину, двом громадянам Естонії (директору та менеджеру підконтрольної компанії).

"У 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Компанія-прокладка, за версією слідства, закуповувала матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько півмільярда гривень.

Правоохоронці також викривають схему легалізації коштів. За їхньою інформацією, екс-директор "Поліграфкомбінату" Степанов продав 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тисяч доларів) іншій підконтрольній компанії за 1,35 мільйони доларів США. Далі кошти було задекларовано, завдяки чому екс-міністр фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.

Разом з тим, ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його "інтелектуальний внесок".

"Детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" екс-керівника "Поліграфкомбінату", – зазначають правоохоронці.

Злочин викрито в рамках співпраці міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

Максим Степанов - що треба знати про екс-міністра

47-річний Максим Степанов з 1999 року обіймав різноманітні посади у державних підприємствах та органах влади різних рівнів. Він був заступником гендиректора у дочірній компанії "Нафтогаз України" та ЗАТ "Промислово-фінансова компанія "Віче", працював у податковій адміністрації тощо.

У 2008-2010 роках обіймав посаду першого заступника голови Одеської обласної адміністрації (до приходу Віктора Януковича до влади).

У 2011-2016 роках очолював ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Це держпідприємство виготовляє бланки офіційних документів (паспорти, трудові та медичні книжки, посвідчення, документи про освіту, ліцензії, страхові поліси, товарно-транспортні накладні, лікарняні листи тощо).

У 2017-2019 роках очолював Одеську обласну державну адміністрацію, був відсторонений і звільнений.

У розпал пандемії коронавірусу, з кінця березня 2020 року, очолив міністерство охорони здоров'я України. За рік і два місяці був звільнений – у зв’язку з повільними темпами вакцинації населення против COVID-19 і постійними перенесеннями поставок вакцин.

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