Російські пропагандисти стверджують, що Пекін виступає з гострою критикою санкцій проти РФ, зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Пропагандисти РФ поширюють фейки, що Китай від початку повномасштабної українсько-російської війни обрав позицію підтримки дій Кремля та виступає з ним проти розширення НАТО на Схід.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

"Також стверджується, що Пекін виступає з гострою критикою санкцій для РФ і не висловлює засудження на адресу Москви. Насправді про таке партнерство Кремль лише мріє та розглядає його як основу нового антизахідного блоку проти США та НАТО. Між країнами немає союзницьких відносин. З початку 1980-х років Китай слідує дипломатичним курсом на незалежну самостійність і відсутність союзників по альянсах", - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі протидії дезінформації зазначили, що відмова засудити "спецоперацію" Росії загострила відносини між Китаєм та США, його союзниками. Це порушило постачання товарів із КНР та призвело до скасування експортних замовлень у китайських компаній.

"Та в основоположному принципі китайсько-українського договору про дружбу і співпрацю зазначено, що Китай підтримує політику України, спрямовану на єдність держави та її територіальну цілісність", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілювали й цивільні.

Західні країни побоювалися, що китайська сторона підтримає Росію.

У березні міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що його країна незмінно захищає мир у всьому світі.

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