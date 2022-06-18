Зокрема, йдеться про військову, економічну і гуманітарну підтримку.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підтримку Україні для зміни ситуації на фронті на краще.

Про це президент Франції повідомив у соцмережі Facebook.

"Ще не вмерла Україна. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною", - наголосив Макрон.

"До повернення миру в вільну і незалежну Україну, доки буде потрібно, ми продовжимо мобілізувати свої зусилля. Гуманітарна, економічна та військова підтримка, щоб дозволити українським солдатам змінити на краще ситуацію на місцях в умовах нападів російської армії", - заявив президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Макрон разом з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем відвідали Україну, і зокрема, побували у спустошеному російською окупаційною армією місті Ірпінь.

Раніше сьогодні про підтримку України заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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