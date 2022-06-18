Німецький канцлер зазначив, що для України необхідний статус кандидата на вступ до ЄС, тому що йдеться про поєднання солідарності з перспективою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що лідери ЄС на саміті досягнуть домовленості щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це Шольц сказав у відеозверненні, передає RND.

"Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України" - сказав канцлер.

"Оскільки багато хто бореться за свободу та демократію в Україні, вони хочуть знати, що це приведе до Європи" - заявив він.

При цьому німецький канцлер зазначив, що для України необхідний статус кандидата на вступ до ЄС, тому що йдеться про поєднання солідарності з перспективою.

"Тепер ми поговоримо про це в Брюсселі. Вже в четвер. І спробуємо отримати "так" 27 разів на конкретне рішення, спільне рішення Євросоюзу, яке також відкриває цю перспективу" - заявив Шольц.

Нагадаємо, офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та протидії корупції.

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