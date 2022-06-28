Макрон не назвав РФ державою-спонсором тероризму / president.gov.ua

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати Росію державою-спонсором тероризму. Раніше до цього закликав український лідер Володимир Зеленський.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Нам не потрібна будь-яка кваліфікація, щоб ввести ці санкції проти Москви через її вторгнення в Україну", - заявив Макрон, коментуючи заклик Зеленського.

Президент Зеленський закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму після ракетного удару по переповненому торговому центру в місті Кременчук. Внаслідок удару загинуло щонайменше 20 людей.

Президент Макрон назвав атаку Росії по торговому центру "воєнним злочином" і додав, що Франція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Раніше Макрон висловив сподівання, що війна в Україні завершиться до кінця року. За його словами, Росія не може і не має виграти.

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